Необходим 3D-визуализатор для постоянного сотрудничества в дизайне интерьеров. Работа в стилях нео-классика, современный стиль, арт-деко и минимализм. Требуется чувство стиля, опыт в сфере дизайна интерьера и желательно архитектурное образование. Пожалуйста, предоставьте портфолио и условия работы.
Дизайн інтер'єру квартири
Требуется дизайнер-архитектор для разработки концепции и проектирования дизайна квартиры. Квартира со вторичного рынка, состояние – под генеральный ремонт и восстановление.
Нужно разработать концепцию и стиль дизайна, сделать 3Д моделирование (визуализацию) помещений, а также разработать тех. документацию для строителей (с расходами материалов и, желательно, рабочего времени (нормо-часы)). Интересуют практичные, удобные и умные дизайны для бюджетных ремонтов.
Отправляйте Ваши интересные предложения и портфолио!)
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