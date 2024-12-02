Дизайн інтер'єру квартири

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт7 заявок36 просмотров

Требуется дизайнер-архитектор для разработки концепции и проектирования дизайна квартиры. Квартира со вторичного рынка, состояние – под генеральный ремонт и восстановление.

Нужно разработать концепцию и стиль дизайна, сделать 3Д моделирование (визуализацию) помещений, а также разработать тех. документацию для строителей (с расходами материалов и, желательно, рабочего времени (нормо-часы)). Интересуют практичные, удобные и умные дизайны для бюджетных ремонтов.

Отправляйте Ваши интересные предложения и портфолио!)

3D-моделированиеВизуализация объектовДизайн интерьеров
5 месяцев назад
RoMa120
Роман 
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Заявки фрилансеров

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Интерьеры и Экстерьеры
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