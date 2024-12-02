Требуется дизайнер-архитектор для разработки концепции и проектирования дизайна квартиры. Квартира со вторичного рынка, состояние – под генеральный ремонт и восстановление.

Нужно разработать концепцию и стиль дизайна, сделать 3Д моделирование (визуализацию) помещений, а также разработать тех. документацию для строителей (с расходами материалов и, желательно, рабочего времени (нормо-часы)). Интересуют практичные, удобные и умные дизайны для бюджетных ремонтов.

Отправляйте Ваши интересные предложения и портфолио!)