Дизайн - Интерьер мебельного павильона

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт17 заявок273 просмотра
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Необходим дизайн мебельного павильона (расстановка 5 коллекций детских спален с перегородками) в 70м2 . Интересен профессиональный, серьезный подход к делу (фото павильона и коллекций вышлю по запросу) , павильон находится в Минске (р-н Каменная горка). Цена договорная .. отличный результат - отличное вознаграждение .

9 лет назад
andry137
Андрей 
42 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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