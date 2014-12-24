Дизайн - Интерьер мебельного павильона

Интересуют дизайнеры и конструкторы, имеющие светлую голову и опыт в строительстве (в первую очередь интересуют системы крепления закаленного стекла). Сейчас для установки стеклянных перегородок и дверей вся фурнитура китайская или европейская, в РФ ничего не ...