Дизайн интерьера

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Открыт2 заявки12 просмотров

Необходимо сделать дизайн проект квартиры 30 метров (т.е включая электроснабжение, водоснабжение, план монтажа, пола, потолков и пр.), планировку я приблизительно представил. Визуальный референс: https://www.behance.net/gallery/224783029/dom-na-ulice-1905-goda-170-kvm?tracking_source=search_projects%7Cдизайн+интерьера&l=15

Дизайн интерьеров
16 часов назад
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