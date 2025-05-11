Требуется дизайнер интерьера для выполнения проекта. Открыты предложения по созданию уникального интерьера, учтите актуальные тенденции и пожелания. Рассматриваются разные идеи и предложения.
Дизайн интерьера
Необходимо сделать дизайн проект квартиры 30 метров (т.е включая электроснабжение, водоснабжение, план монтажа, пола, потолков и пр.), планировку я приблизительно представил. Визуальный референс: https://www.behance.net/gallery/224783029/dom-na-ulice-1905-goda-170-kvm?tracking_source=search_projects%7Cдизайн+интерьера&l=15
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