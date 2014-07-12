Дизайн интерьера для парикмахерской

Есть помещение, в которой намечается парикмахерская,

есть логотип с цветами компании,

под это всё надо набросать несколько вариантов дизайна интерьера (раскраска стен-пола-потолка, ещё что-то).

Укажите, пожалуйста, какие-то варианты дизайна, что вы делали,

заинтересовавшим кандидатам я пришлю размеры, фотографии помещения и логотип.

спасибо!