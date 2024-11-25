Дизайн интерьера для проекта на Бали

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт6 заявок37 просмотров

Ищем дизайнера интерьеров на удаленную, проектную работу для много профильного проекта на Бали (4 этажа, стиль: кибер-панк).

Требуется 3D-визуализация по референсам.

Ищем креативного, быстрого, энергичного человека.

В отклике нужно прислать 2-3 релевантных кейса.

Визуализация объектовДизайн интерьеров
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Гулсим
 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
4 часа назад
5 месяцев назад
Константин
 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
21 час назад
5 месяцев назад
ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры
Галина
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Заур
 
41 год
3 года в сервисе
Был
16 часов назад
2 отзыва
5 месяцев назад
ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры
Екатерина
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Анастасия
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
26 отзывов
5 месяцев назад
#1
Интерьеры и Экстерьеры