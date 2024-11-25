Требуется дизайнер для создания проекта кухни. Важно обсудить стиль и используемое оборудование. Открыта к новым идеям и готова к обсуждению деталей проекта.
Дизайн интерьера для проекта на Бали
Ищем дизайнера интерьеров на удаленную, проектную работу для много профильного проекта на Бали (4 этажа, стиль: кибер-панк).
Требуется 3D-визуализация по референсам.
Ищем креативного, быстрого, энергичного человека.
В отклике нужно прислать 2-3 релевантных кейса.
Заявки фрилансеров
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