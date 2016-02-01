Дизайн интерьера для жилого комплекса комфорт класса

Добрый день.

Задача: разработка дизайн-проекта типовой отделки квартир для жилого комплекса.

Всего 10 планировок, 1, 2, 3х комнатные квартиры.

Дизайн должен включать в себя электрику, освещение, план расстановки мебели(в 2-х вариантах). Отделочные материалы, включая их название. 3Д Визуализация. Примерный план того какие типовые решения использовать я вам озвучу.

Типов отделки два - эконом и комфорт

В комфорте 2 типа цветовых решений - классик и модерн.

Жду Ваши предложения с указанием цены за 1м2