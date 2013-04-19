Дизайн интерьера гостиной 35 кв.м.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен1 заявка110 просмотров

Всю нужную информацию и спецификацию по мебели высылаю на почту. Интерьер должен быть светлый и воздушный, потому как северная сторона. Стиль легкий лофт.

12 лет назад
Savech
44 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Revut_S
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$350
3 дня
Сотрудничаю с Сергеем не первый раз, поэтому результат всегда положительный.
Не первый раз сотрудничаю с Александром - всегда положительные впечатление.

Заявки фрилансеров

Revut_S
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
ТОП-10
Интерьеры и Экстерьеры