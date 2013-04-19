Требуется по планам здания, фотографиям и оформленного техзадания выполнить 3Д-визуализцию фасада здания. Визуализация требуется для оценки внешнего вида здания после выполнения ремонта фасада (точнее отделки вентилируемой фасадной системой). Требуется подобрать цветовое решение для вентфасада, основываясь ...
Дизайн интерьера гостиной 35 кв.м.
Всю нужную информацию и спецификацию по мебели высылаю на почту. Интерьер должен быть светлый и воздушный, потому как северная сторона. Стиль легкий лофт.
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