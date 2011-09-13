Дизайн интерьера за разумную сумму.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт13 заявок235 просмотров

Ищу дизайнера - можно студента, работа не очень сложная, но требуется помощь человека, который в этом разбирается. 2-шка, планируется ремонт - не супер-крутой , но нужны советы по цвету, мебели, зонировании, оптимальной организации пространства и материалам. Самим идей не хватает Очень жду.

План квартиры что нашёл в интернете.

http://domavspb.narod2.ru/serii_domov/1-528kp40.jpg?rand=97953233024894

2-шка справа вверху

Писать с ценами прмерными

14 лет назад
constantin86
Константин 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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