Дизайн интерьера за разумную сумму.

Ищу дизайнера - можно студента, работа не очень сложная, но требуется помощь человека, который в этом разбирается. 2-шка, планируется ремонт - не супер-крутой , но нужны советы по цвету, мебели, зонировании, оптимальной организации пространства и материалам. Самим идей не хватает Очень жду.

План квартиры что нашёл в интернете.

http://domavspb.narod2.ru/serii_domov/1-528kp40.jpg?rand=97953233024894

2-шка справа вверху

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