Дизайн комнаты-спальни загородного дома

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт9 заявок669 просмотров
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Добрый день, нужно зделать дизайн интерьера спальни в загородном доме. 

Квадратура - 7,65 кв.м.

Цену придлагайте сами, дизайн нужен в стиле кантри, недорогой.

Нужно учитывать что стены не ровные и нужна идея по обходу этого недостатка, не путем перешивания стен. 

Надеюсь на оригинальный подход.

2 года назад
Genia1234
36 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
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