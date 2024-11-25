Дизайн кухни

Я ищу дизайнера кухни для выполнения проекта.

При общении очень важно понять стиль, который мне нужен, и какое оборудование будет использоваться.

Пожалуйста, откликнитесь, если можете помочь или посоветуете кого-то.

Я открыта для идей и готова обсудить детали.