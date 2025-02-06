Дизайн кухни и коридора

Ищем дизайнера-иллюстратора для постоянного сотрудничества в создании графических иллюстраций для канала по архитектуре и дизайну интерьеров. Необходим опыт работы, умение работать в команде и знание программ для визуализации и проектирования. Возможность начать на этой неделе приветствуется. Бюджет обсуждается.