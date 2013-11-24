Дизайн летней площадки кафе

Требуется на основе фотографий данной летней площадки, и мебели, которая уже куплена на летнюю площадку, сделать весь остальной дизайн! Фото самой летней площадки с разных ракурсов выложу на файлообменник, так же как и фото кафе!

Остальные подробности по скайпу

http://www.ex.ua/352871267560

Проэкт летней площадки