Дизайн маленькой кухни в стиле бохо.

Требуется конструктор-технолог мебели на проект квартиры, который подготовит всю документацию в Базис-метельщике для производства мебели.Есть первичные эскизы (включая черновые наброски в Базисе) и размеры:1)Двухсторонний Шкаф-купе/перегородка+тумба под обувь;2)Кухня+антресоль в коридоре;3)Мебель для гостиной;4)Мебель для ванной. ...