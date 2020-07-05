Дизайн маленькой кухни в стиле бохо.

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Закрыт21 заявка588 просмотров

Требуется дизайн маленькой кухни. Сейчас она очень не практичная ещё и проходная. Дизайн в стиле бохо, минимализм и скандинавский. 

5 лет назад
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