Дизайн проект

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт3 заявки47 просмотров

Визуализация бутика 68 м2 Проект с размерами в развертке по всем стенам для ремонтников Схема электрики нужна стоимость, сроки и портфолио Текущая стоимость указана для согласования итоговой суммы

Визуализация объектов
2 месяца назад
guest_1740487928064
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Заявки фрилансеров

Заур
 
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Интерьеры и Экстерьеры
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