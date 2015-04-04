Здравствуйте.

Ищу исполнителя, который занимался такими проектами и после дизайна заказчики реализовывали. Предлагайте пожалуйста стоимость работ или наводящие вопросы для определения цены. Не понимаю, когда предлагают: "могу выполнить ваш проект", но без цены это пальцем в небо.

Нужен дизайн-проект интерьера двухэтажного дома. Но не ради красивых картинок, проект нужен для комфортного проживания. В проекте необходимо учесть абсолютно всё. Мебель, розетки, полки, окна, шторы, трубы, краны и т. д. Т. к. заказываю первый раз, возможно что-то упускаю.

Все материалы из ассортимента Леруа Мерлен.

Тип строительства: "евростандарт" - эконом. 350 м, 2 этажа, 2су, кухня, гостиная, 6 комнат, лестница на 2-й этаж.

Оплата Яндекс-Деньгами, но если WM, тогда комиссия за ваш счет (2%).

Все платежи буду проводить по графику. Разделим на этапы (по вашему предложению) и по частям оплачиваю. Предоплата возможна только за 1-й этап, далее предъявляете выполненное - сразу оплачиваю.

Очень важны четкие сроки (вами назначенные), начало работ 1 мая. К 1 мая будет предоставлен чертеж дома.