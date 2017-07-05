Дизайн-проект кухни-гостинной в загородном доме

Надеюсь мой отзыв окажется кому-то полезным. В общем на данный момент я в принципе сомневаюсь в существовании этого человека. Выходил на связь исключительно по вопросам предоплаты. Потом пропал, ну если быть честным почти пропал. Через 2 недели после размещения заказа и оплаты он написал что направит мне заказ в ближайшие дни и.... пропал опять на неделю, после моих сообщений отписаться о готовности пишет что идет рендеринг и на его скорость он повлиять не может, ок, жду еще неделю! Неделю, Карл! Пишу, он якобы высылает мне материалы, а потом долго удивляется что не дошли. На мою просьбу продублировать, отвечает, ВНИМАНИЕ! макет не до конца закончен и просит чуточку терпения чтобы все доделать! После этого на связь не выходил. На других сайтах фрилансеров он вообще зарегистрирован под другой фамилией Максимов. Прошло 2 месяца, ни макета ни возврата денег, на мои письма не отвечает. Это ужасно, и даже не столько из-за потерянных денег, а из-за потерянного времени. P.S. Будьте бдительны, это МОШЕННИК