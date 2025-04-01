Дизайн проект мини отеля

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Закрыт9 заявок65 просмотров

ищу исполнителя

дизайн проект мини отеля на 8 номеров

площадь 12х18 метров

Дизайн интерьеров
месяц назад
cdi-1
54 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
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Заявки фрилансеров

Константин
 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
13 часов назад
5 дней назад
ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры
Блу
 
21 год
4 месяца в сервисе
Была
10 дней назад
14 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
8 часов назад
19 дней назад
Анастасия
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
26 отзывов
месяц назад
#1
Интерьеры и Экстерьеры
Анастасія
 
27 лет
3 месяца в сервисе
Была
22 дня назад
месяц назад
Олеся
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
8 дней назад
месяц назад
Заур
 
41 год
3 года в сервисе
Был
8 часов назад
2 отзыва
месяц назад
ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры
Эльмин
 
21 год
месяц в сервисе
Был
20 дней назад
месяц назад
Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
3 отзыва(-1)
месяц назад