Дизайн ресепшн для центра продаж

Есть синяя стена (см. приложение)

нужно сделать к ней эскиз ресепшн шириной 3 м, высота 1.2м (может сидеть один-два человека)

Стиль деловой

Желательно некоторая закругленность при виде сверху (не прямой стол)

Основной цвет такой как на стене, можно использовать еще голубой, белый, стальной.

Желательно, чтобы подходило к мебели (файл магнум).

Пишите реальную цену и быстрый срок, т.к. буду заказывать у многих, чтобы было из чего выбирать.

на выходе надо объемное изображение (3d) + вид сверху (2d), чтобы ясно было видно как это будет выглядеть.

форматы файлов jpg