Дизайнер-архитектор для ремонта квартиры

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Открыт1 заявка21 просмотр

Нужен дизайнер-архитектор для проекта ремонта трехкомнатной квартиры. Требуется создание дизайна интерьера, планировка и визуализация. Ожидаю креативных решений и опыт в подобных проектах.

Визуализация объектовДизайн интерьеров
4 дня назад
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Заявки фрилансеров

Константин
 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
8 часов назад
3 дня назад
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