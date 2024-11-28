Ищем дизайнера интерьеров для удаленной проектной работы на Бали. Необходимо создать 3D-визуализацию в стиле кибер-панк для много профильного проекта. В отклике требуется представить 2-3 релевантных кейса. Ожидаем креативного и энергичного специалиста для работы над 4 этажами интерьеров.