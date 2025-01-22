Требуется дизайнер-иллюстратор, визуализатор, дизайнер и чертежник. Ищем на постоянное сотрудничество визуализатора, дизайнера и чертежника. Нужен дизайнер-иллюстратор, который смог бы отрисовать графические иллюстрации для канала по архитектуре и дизайну интерьеров. Необходимо создавать новые иллюстрации для новых статей. Идеально, если есть возможность приступить на этой неделе. Требования: опыт работы, умение работать в команде, знание программ для визуализации и проектирования. Бюджет: по договоренности.