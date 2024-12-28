Необходимо выполнить контрольную работу по компьютерному проектированию интерьеров, включая чертеж квартиры, 3D-модель интерьера комнаты и реалистичную визуализацию. Итоговая работа должна содержать файл 3ds Max с картами текстур, не менее 5 визуализаций и краткое описание выполненной работы. Финальное изображение должно быть размером не менее 1600 × 1000 пикселей. Сохранить файл как 3ds Max 2020.