Дизайнер интерьера (junior interior designer)

  1. Биржа фриланса
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Закрыт3 заявки17 просмотров

Мы ищем талантливого и креативного Дизайнера интерьера. Требования: Профильное образование и портфолио учебных или реализованных проектов. Высокий уровень композиционного мышления и безупречный вкус. Эстетическое оформление всех рабочих материалов. Креативный подход и способность генерировать новые идеи. Умение эффективно работать и соблюдать сроки. Должностные обязанности: Анализ запросов клиентов и подготовка презентаций с референсами. Разработка концепций интерьера и их представление в виде эскизов, коллажей, мудбордов или технических заданий для визуализаторов. Презентация и защита предложенных концепций перед клиентом. Выдача технического задания на разработку чертежей. Курирование работы визуализатора и проектировщика. Умение работать в программах photoshop, sketch up, archicad. Подготовка тех. задания для визуализатора. Разработка планировочных решений.

Adobe PhotoshopArchiCADSketchUpДизайн интерьеровСоздание коллажейСоздание чертежей
4 месяца назад
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Заявки фрилансеров

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