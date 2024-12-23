Мы ищем талантливого и креативного Дизайнера интерьера. Требования: Профильное образование и портфолио учебных или реализованных проектов. Высокий уровень композиционного мышления и безупречный вкус. Эстетическое оформление всех рабочих материалов. Креативный подход и способность генерировать новые идеи. Умение эффективно работать и соблюдать сроки. Должностные обязанности: Анализ запросов клиентов и подготовка презентаций с референсами. Разработка концепций интерьера и их представление в виде эскизов, коллажей, мудбордов или технических заданий для визуализаторов. Презентация и защита предложенных концепций перед клиентом. Выдача технического задания на разработку чертежей. Курирование работы визуализатора и проектировщика. Умение работать в программах photoshop, sketch up, archicad. Подготовка тех. задания для визуализатора. Разработка планировочных решений.