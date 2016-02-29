Эскиз интерьера

Нужно придумать концепцию для дизайна квартиры-студии. Нужна только общая идея как использовать и красиво оформить пространство. В результате нужно 2 файла: планировочное решение с растановкой мебели и рисунок, как это все выглядит в целом.

Приоритеты:

- функциональность с минимум места

- теплый и уютный дизайн

- минимальный бюджет (без использования ноу-хау в технике или эксклюзивных материалов)

- предметы мебели только самые необходимые: кровать, стол для обеда, место(-а) для отдыха, системы хранения одежды и мелких предметов

- отдельно нужно учесть телевизор и размещение фотографий, часов и косметики.

Цветовое решение:

теплые тона, бежевые, коричневые, ассоциация с деревом, без ярких кричащих акцентов.

Хозяйка:

одинокая женщина, 56 лет, красивая и утонченная интеллектуалка, интересы разносторонние, но сейчас много времени проводит в квартире.

План квартиры с размерами в приложении.

Присылайте примеры работ, чтобы видеть опыт и стиль.

Оплата - только после принятия эскиза и желательно на карту любого банка.