Требуется разработка дизайн проекта ( + рабочего проекта) тренажерного зала, 253 м2 Схема зала во вложении. Высота потолка 3,10 м. Зеркала, ТВ, аккустика, баннеры, и другие атрибуты используем. ...
Эскиз интерьера
Нужно придумать концепцию для дизайна квартиры-студии. Нужна только общая идея как использовать и красиво оформить пространство. В результате нужно 2 файла: планировочное решение с растановкой мебели и рисунок, как это все выглядит в целом.
Приоритеты:
- функциональность с минимум места
- теплый и уютный дизайн
- минимальный бюджет (без использования ноу-хау в технике или эксклюзивных материалов)
- предметы мебели только самые необходимые: кровать, стол для обеда, место(-а) для отдыха, системы хранения одежды и мелких предметов
- отдельно нужно учесть телевизор и размещение фотографий, часов и косметики.
Цветовое решение:
теплые тона, бежевые, коричневые, ассоциация с деревом, без ярких кричащих акцентов.
Хозяйка:
одинокая женщина, 56 лет, красивая и утонченная интеллектуалка, интересы разносторонние, но сейчас много времени проводит в квартире.
План квартиры с размерами в приложении.
Присылайте примеры работ, чтобы видеть опыт и стиль.
Оплата - только после принятия эскиза и желательно на карту любого банка.
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