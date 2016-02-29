Эскиз интерьера

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен18 заявок346 просмотров

Нужно придумать концепцию для дизайна квартиры-студии. Нужна только общая идея как использовать и красиво оформить пространство. В результате нужно 2 файла: планировочное решение с растановкой мебели и рисунок, как это все выглядит в целом.

Приоритеты:

- функциональность с минимум места

- теплый и уютный дизайн

- минимальный бюджет (без использования ноу-хау в технике или эксклюзивных материалов)

- предметы мебели только самые необходимые: кровать, стол для обеда, место(-а) для отдыха, системы хранения одежды и мелких предметов

- отдельно нужно учесть телевизор и размещение фотографий, часов и косметики.

Цветовое решение:

теплые тона, бежевые, коричневые, ассоциация с деревом, без ярких кричащих акцентов.

Хозяйка:

одинокая женщина, 56 лет, красивая и утонченная интеллектуалка, интересы разносторонние, но сейчас много времени проводит в квартире.

План квартиры с размерами в приложении.

Присылайте примеры работ, чтобы видеть опыт и стиль.

Оплата - только после принятия эскиза и желательно на карту любого банка.

9 лет назад
asteroidd
Дарья 
34 года
10 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

webmax92
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
9 лет назад
$50
3 дня
Заказ был сделан четко в срок (и даже раньше), учтены все пожелания и особенности. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую.
Приятно работать с такими людьми как Дарья! Оперативный и ответственный заказчик!

Заявки фрилансеров

webmax92
Максим 
32 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
9 лет назад
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