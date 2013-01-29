Интерьер детской комнаты

$100
Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт21 заявка416 просмотров
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Нужна визуализация:

- детская комната для 2 мальчиков (8лет и 2 года); S= 18 кв.м

Срок исполнения: 1 - 1,5 мес

Подробности в ходе работы

Заранее благодарим всех за готовность работать)))

11 лет назад
Lela8024
Юлия 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад