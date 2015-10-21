Ищу конструктора-технолога мебели

Ищу конструктора мебели для подготовки документация (деталировка, список фурнитуры и тд). Суть проекта в оформлении стен офисного пространства

панелями из ЛДСП(125 кв.м.) Вам предоставляется дизайн проект (пример во вложении) и

планировки с обмерами.

Работа удаленная,финальный бюджет и условия оплаты после обсуждения всех деталей проекта.

Срок выполнения - 10 дней.

Кому интересно - пишите,звоните отвечу на все вопросы

Опыт работы от 3х лет

Москва и МО

Ответственность