Кофейня

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Закрыт13 заявок74 просмотра

Дизайн проект кофейни

Название Зацепи Кофе

Площадь 39,2 кв

Пожелания

Светлая уютная кофейня в светлых тонах с хорошим освящением.

В цветовой гамме ( белая с серым )

Барная стойка , столики . Мини фото зона .

Продукция ( кофе , чай , холодильник с десертами а так же стойка с фуд едой )

Цель открытия с дальнейшем еще пару таких точек в городе

Дизайн интерьеров
4 месяца назад
DashaVolovich
Дарья 
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