Компьютерное проектирование интерьера

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт2 заявки26 просмотров

Контрольная работа заключается в выполнении следующих заданий:

− чертеж квартиры;

− 3d-модель интерьера комнаты;

− визуализация

Работа по 3d-графике должна быть в виде архива, включающего файл 3ds Max со всеми картами текстур. Должна быть выполнена реалистичная визуализация (не менее 5 видов на итоговое задание). Размер итогового (финального) изображения не менее 1600 × 1000 пикселей. Промежуточные рендеры – любого размера. Добавить краткое описание работы – что и как сделано. Сохранить файл как 3ds Max 2020.

В прикрепленном файле подробная методичка.

3D-моделирование3ds MaxВизуализация объектовРендерингСоздание чертежей
4 месяца назад
guest_1734612683658
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