Контрольная работа заключается в выполнении следующих заданий:

− чертеж квартиры;

− 3d-модель интерьера комнаты;

− визуализация

Работа по 3d-графике должна быть в виде архива, включающего файл 3ds Max со всеми картами текстур. Должна быть выполнена реалистичная визуализация (не менее 5 видов на итоговое задание). Размер итогового (финального) изображения не менее 1600 × 1000 пикселей. Промежуточные рендеры – любого размера. Добавить краткое описание работы – что и как сделано. Сохранить файл как 3ds Max 2020.

В прикрепленном файле подробная методичка.