Конструкции в интерьере

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Закрыт4 заявки24 просмотра

Эскизный дизайн–проект стойки бара.

Эскизный дизайн-проект торгово-выставочного оборудования на основе модульных конструкций.

Все подробности и методические рекомендации в файле.

Дизайн интерьеров
4 месяца назад
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