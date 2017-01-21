Надо сделать 3Д визуализацию здания

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен12 заявок292 просмотра

Добрый вечер! 

Нужно нарисовать 3 вида здания в 3D.

Сроки и цену пожалуйста очень жду от вас. 

Примеры работ прикладывайте.

Пожалуйста пишите цену/срок

Проект горит

Работаете с авансом или без? Предпочтительно по факту. Исходники разумеется тоже.

8 лет назад
sadsad
31 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

odivision
Водкин 
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

odivision
Водкин 
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад