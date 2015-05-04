Настройка 3d max

Необходимо разработать дизайн и 3д визуал жилого дома частного. Дом небольшой. Спальня. Гостиная. Кухня. Нужно предложить расположение мебели. Интерьер должен быть модным, современным, но экономичным в отделочных материалах. В личку вышлю план.