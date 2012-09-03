Необходимо сделать перепланировку и дизайн интерьера двухэтажной квартиры. Планировку первого этажа можно посмотреть здесь http://skifiya.in.ua/images/stories/planirovki/dom... (схема слева верхняя, отмечена голубым, площадь 55,65 кВ.м). Это первый этаж двухэтажной квртиры, но на самом деле это последний этаж ...
Нужны уроки по визуализации через Скайп
Нужны уроки по визуализации интерьеров.
Уроки по Скайп.
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