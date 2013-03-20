Оформление интерьера офиса

В офисе компании необходимо продумать некие артобъекты, которые могут быть размещены вдоль стен, на стенах. Объекты могут быть как картины развешанные вдоль стен, эффектные имиджи, расположенные на лайтбоксах либо просто распечатанные и установленные. Заказчик хочет изменить скучноватый вид офиса - придать ему некую импозантность. Для декора могут быть использованы хол, зона ресепшн, митинг рум, а также лестница ведущая в офис. Проект бюджетный, произведена фотосъемка указанных мест, а также нанесение размеов на фотографии. Желательно осуществить дизайн предложение редактированием фотографий в графическрм редакторе, без возни с 3д.