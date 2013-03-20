Оформление интерьера офиса

Для компании-производителя раздвижных шкафов требуется отрисовать 20-30 шкафов различных форм и дизайнов и вписать их в интерьер. Прошу обращаться людей которые имеют опыт. Примеры того что должно получиться можно посмотреть тут. Это наши конкуренты: http://www.sliderobes.com/ http://www.sharps.co.uk/ http://www.aristo.su/download/ARISTO-Catalogue-2012.pdf Мы сможем предоставить ...
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В офисе компании необходимо продумать некие артобъекты, которые могут быть размещены вдоль стен, на стенах. Объекты могут быть как картины развешанные вдоль стен, эффектные имиджи, расположенные на лайтбоксах либо просто распечатанные и установленные. Заказчик хочет изменить скучноватый вид офиса - придать ему некую импозантность. Для декора могут быть использованы хол, зона ресепшн, митинг рум, а также лестница ведущая в офис. Проект бюджетный, произведена фотосъемка указанных мест, а также нанесение размеов на фотографии. Желательно осуществить дизайн предложение редактированием фотографий в графическрм редакторе, без возни с 3д.
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