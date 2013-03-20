Оформление интерьера офиса

Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен5 заявок308 просмотров
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В офисе компании необходимо продумать некие артобъекты, которые могут быть размещены вдоль стен, на стенах. Объекты могут быть как картины развешанные вдоль стен, эффектные имиджи, расположенные на лайтбоксах либо просто распечатанные и установленные. Заказчик хочет изменить скучноватый вид офиса - придать ему некую импозантность. Для декора могут быть использованы хол, зона ресепшн, митинг рум, а также лестница ведущая в офис. Проект бюджетный, произведена фотосъемка указанных мест, а также нанесение размеов на фотографии. Желательно осуществить дизайн предложение редактированием фотографий в графическрм редакторе, без возни с 3д.

11 лет назад
nemoss
53 годаАзербайджан
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
kraftd
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад
$100
7 дней
Все отлично, идея, исполнение, контакт. Сотрудничаем дальше.
Продолжаем работать, отличный заказчик, четко знает что хочет, всегда на связи, с удовольствием отвечает на все вопросы, с удовольствием выполню еще заказы от него.