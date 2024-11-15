План 4 этажного дома

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт6 заявок55 просмотров

Здравствуйте,

нужно выполнить план 4-этажного дома с расположением инженерных сетей и расстановкой мебели и техники. Назначение комнат уже известно.

Необходимо наличие опыта для грамотной увязки всех нюансов для комфортного проживания.

Бюджет готов обсуждать, подобные работы раньше не заказывал.

Создание чертежей
5 месяцев назад
Wharfadale
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