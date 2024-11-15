Требуется разработка 3D-визуализации интерьеров виллы площадью 50 кв.м с двумя этажами. Все детали и техническое задание будут отправлены отдельно.
План 4 этажного дома
Здравствуйте,
нужно выполнить план 4-этажного дома с расположением инженерных сетей и расстановкой мебели и техники. Назначение комнат уже известно.
Необходимо наличие опыта для грамотной увязки всех нюансов для комфортного проживания.
Бюджет готов обсуждать, подобные работы раньше не заказывал.
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