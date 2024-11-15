Требуется разработка планировки входной зоны для клуба виртуальной реальности. Необходимо разместить ресепшен, столы операторов, стойки для оборудования и шкафы так, чтобы обеспечить комфорт для клиентов и администраторов. Ищем профессионала с хорошим чувством пространства и креативным подходом.