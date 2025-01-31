Требуется сделать планировки 1-к квартиры (хрущевки) для посуточной аренды. 31 кв.м. 3й этаж.

План квартиры во вложении

Дом кирпичный, поэтому стеным можно сносить, они не несущие

ТЗ:

Нужен раскладной диван как одно спальное место

Спринг бокс 160см около стены, чтобы сделать изголовье из мягких панелей

Шумоизоляция по стенам в зале и коридоре, где есть соседи (тольщина 100мм)

Маленькая прачечная (со скрытой дверью Invisible) для сушки белья (сушка белья обсуждается, возможно ее сделать в другом месте), пылесос, швабра, чистящие средства+мелочовка

Тв напротив дивана

Небольшой шкаф для одежды гостей в зале. Думаю глубиной 30-40см, не больше.

В коридоре можно только вешалку для верхней одежды

Кухня без духового шкафа, лучше не угловую

Стиральную машинку лучше где нибудь в отдельном месте, и лучше ни в санузле. Чтобы доступ к ней был и гостям тоже

Холодильник в нише

В санузле плитка, везде ламинат, обои, натяжные потолки