Требуется разработать АР проект гостевого домика на основе оцифрованного документа в формате dwg или pdf. Необходимо также создать визуализацию объекта и привязать её к ландшафту для лучшего восприятия.
Планировка квартиры
Требуется сделать планировки 1-к квартиры (хрущевки) для посуточной аренды. 31 кв.м. 3й этаж.
План квартиры во вложении
Дом кирпичный, поэтому стеным можно сносить, они не несущие
ТЗ:
Нужен раскладной диван как одно спальное место
Спринг бокс 160см около стены, чтобы сделать изголовье из мягких панелей
Шумоизоляция по стенам в зале и коридоре, где есть соседи (тольщина 100мм)
Маленькая прачечная (со скрытой дверью Invisible) для сушки белья (сушка белья обсуждается, возможно ее сделать в другом месте), пылесос, швабра, чистящие средства+мелочовка
Тв напротив дивана
Небольшой шкаф для одежды гостей в зале. Думаю глубиной 30-40см, не больше.
В коридоре можно только вешалку для верхней одежды
Кухня без духового шкафа, лучше не угловую
Стиральную машинку лучше где нибудь в отдельном месте, и лучше ни в санузле. Чтобы доступ к ней был и гостям тоже
Холодильник в нише
В санузле плитка, везде ламинат, обои, натяжные потолки
В санузле: ванная, унитаз с бочком. Санузел совместный!
Заявки фрилансеров
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