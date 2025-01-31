Планировка квартиры

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт7 заявок84 просмотра

Требуется сделать планировки 1-к квартиры (хрущевки) для посуточной аренды. 31 кв.м. 3й этаж.

План квартиры во вложении

Дом кирпичный, поэтому стеным можно сносить, они не несущие

ТЗ:

  • Нужен раскладной диван как одно спальное место

  • Спринг бокс 160см около стены, чтобы сделать изголовье из мягких панелей

  • Шумоизоляция по стенам в зале и коридоре, где есть соседи (тольщина 100мм)

  • Маленькая прачечная (со скрытой дверью Invisible) для сушки белья (сушка белья обсуждается, возможно ее сделать в другом месте), пылесос, швабра, чистящие средства+мелочовка

  • Тв напротив дивана

  • Небольшой шкаф для одежды гостей в зале. Думаю глубиной 30-40см, не больше.

  • В коридоре можно только вешалку для верхней одежды

  • Кухня без духового шкафа, лучше не угловую

  • Стиральную машинку лучше где нибудь в отдельном месте, и лучше ни в санузле. Чтобы доступ к ней был и гостям тоже

  • Холодильник в нише

  • В санузле плитка, везде ламинат, обои, натяжные потолки

  • В санузле: ванная, унитаз с бочком. Санузел совместный!

Дизайн интерьеров
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modz
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