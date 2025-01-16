Построить внешний вид кафе по наброску, и нарисовать виды двух (уже сделанн

$105
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен7 заявок55 просмотров

Нужно спроектировать кафе, но только наружную сторону. Идея: небольшое деревянное кафе в лесопарку, с наружи терраса, где в летнее время выставляются столы.

Дизайн объектов
4 месяца назад
guest_1678449043987
2 года в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

3designmax84
Заур 
41 год
3 года в сервисе
Был
13 часов назад
4 месяца назад
$85
2 дня
Escrow
Все отлично сделано, правки принимались, был на связи
Приятная работа с заказчиком, все понятно и четко, всегда на связи, оплата вовремя. Спасибо большое!

Заявки фрилансеров

Виктория
 
36 лет
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3 месяца назад
4 месяца назад
3designmax84
Заур 
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3 года в сервисе
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13 часов назад
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ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры
Наталья
 
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Анастасия
 
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день назад
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4 месяца назад
#1
Интерьеры и Экстерьеры
Константин
 
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4 месяца назад
ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры
Саша
 
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Ростик
 
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