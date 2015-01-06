Проект интерьера прихожей

$70
Интерьеры и ЭкстерьерыЗавершен12 заявок246 просмотров
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Доброго времени суток! Срочно необходимо создать дизайн интерьера прихожей. Техническое задание передам исполнителю.

9 лет назад
elemental41
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Hirurg03
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$50
1 день
Проект выполнен качественно, профессионально и, главное, в срок. Всё сделано оригинально и получилось очень симпатично. Спасибо, Павел!
Сотрудничество с Леонидом прошло успешно! Всем рекомендую Леонида, как внимательного, порядочного и ответственного человека.
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