Проект интерьера прихожей

Нужно сделать дизайн точки для организации вида ювелирной компании на ювелирной выставки, Нужно предаставить список используемых материалов для создания пространства учитывая конструкцию предоставленного места (картинка во вложении ) Идея - использования максимально экономичных материалов для ...
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Доброго времени суток! Срочно необходимо создать дизайн интерьера прихожей. Техническое задание передам исполнителю.
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