Ищется специалист для разработки 2-3 вариантов планировки квартиры для семьи из 4 человек. Необходимо учесть требования к комнатам, мебели и функциональным зонам. 3D-визуализация не требуется, только расстановка мебели. Возможна дополнительная работа по сантехнике и электрике после согласования планировки.
Проект по реконструкции и преобразованию кровли деревенского дома
Проект включает в себя замену крыши и расширение пространства перед домом для создания летней кухни - см. презентацию.
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