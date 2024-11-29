Проект по реконструкции и преобразованию кровли деревенского дома

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт4 заявки32 просмотра

Проект включает в себя замену крыши и расширение пространства перед домом для создания летней кухни - см. презентацию.

5 месяцев назад
Cryozont
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Заявки фрилансеров

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3 месяца назад
5 месяцев назад