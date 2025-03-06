Проект жилого пятиэтажного дома с кафе

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт5 заявок29 просмотров

Здравствуйте, мне нужен Проект жилого пятиэтажного дома с кафе на первом этаже.

Туда входит чертеж план этаж , разрез фасады, экспликация , план кровли ,фундамент узлы , календарный план, технологическая карта ,график движения рабочих, и стройгенплан, фронтальный и боковой вид здания.

Создание чертежей
месяц назад
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