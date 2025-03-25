Требуется визуализатор для создания качественной 3D-визуализации экстерьера частного дома. Необходимо учесть окружение и детали, чтобы получить реалистичное изображение. Ожидается высокая детализация и внимание к архитектурным особенностям.
Разработать проект спального корпуса санатория
Разработать проект спального корпуса санатория в 2 или 3 этажа, по нормам ГОСТ, выполнить фасады, планы, генплан и пр. опираясь на дополнительный материал предпроектного исследования
Форма здания указана в отдельном файле
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