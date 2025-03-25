Требуется разработать дизайн беседки и игровой зоны для котиков размером 6x6 метров. Необходимо визуализировать существующий каркас и предложить идеи для эстетичного завершения проекта. Предоставляются видео, фото текущего состояния и примеры желаемого оформления. Также есть каталог материалов для выбора.