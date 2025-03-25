Разработать проект спального корпуса санатория

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Открыт1 заявка21 просмотр

Разработать проект спального корпуса санатория в 2 или 3 этажа, по нормам ГОСТ, выполнить фасады, планы, генплан и пр. опираясь на дополнительный материал предпроектного исследования

Форма здания указана в отдельном файле

ArchiCADСоздание чертежейРусский язык
21 час назад
Светлана
21 час в сервисе
Была
21 час назад
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Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
42 года
12 часов в сервисе
Был
4 часа назад
9 часов назад