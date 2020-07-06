разработка дизайн-проекта дома (80 кв. м.) + визуализация бассейна. стиль современная классика, немного арт-деко. luxury стиль.примеры интерьеров пришлю. замеры помещений есть в наличии. Необходима визуализация (в хорошем качестве с деталями) и рабочая документация (частично, так как сейчас уже есть свет, сантехника и прочее( по сути нужны будут развертки и раскладки плитки)