Разработка дизайн-проекта дома (80 кв. м.) + визуализация бассейна

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт25 заявок644 просмотра

разработка дизайн-проекта дома (80 кв. м.) + визуализация бассейна. стиль современная классика, немного арт-деко. luxury стиль.примеры интерьеров пришлю. замеры помещений есть в наличии. Необходима визуализация (в хорошем качестве с деталями) и рабочая документация (частично, так как сейчас уже есть свет, сантехника и прочее( по сути нужны будут развертки и раскладки плитки)

5 лет назад
intacto_val
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