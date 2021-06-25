Требуется дизайнер для создания дизайн-проекта офиса, включая организацию рабочих зон: зона отдыха с едой, общий стол для совещаний, личные рабочие пространства и кабинет для руководителя. Ожидается контроль за выполнением ремонта. Оплата 5000 рублей. Подходит как для начинающих, так и для более опытных специалистов.