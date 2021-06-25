Ищется дизайнер для создания архитектурного и ландшафтного дизайна дома в стиле Тулум. Площадь дома 100 кв.м с террасой 40 кв.м на участке 400 кв.м. Ванная будет полуоткрытой. Требуется опыт работы с этим стилем и понимание материальных затрат. Базовый английский необходим.
Розробити візуалізації нашої підлоги в інтер'єрі ( 100 візуалізацій)
Ми займаємось продажем екологічної, високоякісної паркетної дошки, шеврон паркету, термодерева.
Так як вводимо нові колекції підлоги, кольори, та інші позиції ( стінові панелі та інше) необхідно для сайту зробити візуалізацію кожної одиниці.
Хочеться людину з баченням, що підбере вдало інтер'єр, який буде виграшно виглядати в поєднанні з нашою продукцією.
Приблизно необхідно 100 візуалізацій.
Очікую на Ваші пропозиції, зразки робіт, та ціну за яку готові працювати.
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