Садовый павильон прихотливой формы

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СРОЧНО

Обьъем маленький, а форма сложная небольшой площади

Где можно допустим присесть выпить кофе и тд и тп

Вокруг небольшое оформление территории

(Дорожки клумба, какая-то посадка куст дерево и тп и дед

Должно быть:

внятное эстетичное решение объема

Стилистика назначение

Соответствие функций

Ландшафтный дизайн
18 дней назад
Шура
18 дней в сервисе
Был
8 дней назад

Заявки фрилансеров

Александра
 
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Давид
 
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