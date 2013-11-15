Нужен визуализатор способный на уровне выдавать по 2 дома в неделю. На каждый дом нужно по 3 визуализации. (фасад, задник и перспектива). Дома не сложные, по одинаковым размерам. Много интересной работы. Нужны свободные руки.
Сделать 3д модели коттеджей (10 штук)
Здравствуйте
Нужно сделать 3д модели коттеджей по образцам. Есть картинки и чертежи (см вложение). Точного соответствия размеров не нужно. Можно делать прямо по фотографии. Ракурс тоже нужен такой же как на фото-образце. Сделать рендер 1300 на 1300 пикс. Можно делать только сторону коттеджа, которая обращена к зрителю, так как в итоге нужна просто фотография. Всего 10 домиков.
Оплата 2000 р. за все.
спасибо
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интерьеры и Экстерьеры8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать дизайн первого этажа, частный дом. Площадь 1го этажа 110 м2 Прихожая, гардероб, гостиная, кухня, спальня, ванна, веранда. Если будут разработаны схемы по проводке эл-ва это будет +Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Нужны строители, прорабы, дизайнеры, готовые предложить свои работы для статей на одном из крупных тематических порталов. Нужны пошаговые фото ваших работ с практическими советами: как положить паркет, самостоятельно сделать мебель, установить сантехнику и т.п. ...Интерьеры и Экстерьеры2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $400
Трехкомнатная квартира,73 м2. Нужно сделать дизайн(качественная 3д визуализация по 3,4 ракурса на помещения),стиль современный.Стоимость 400$ срок 2 недели.Интерьеры и Экстерьеры15 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен проект расстановки объектов и мебели в двух комнатах частного дома. 1. Ванная комната/санузел (17м2) 2. Кухня (18м2) Визуализация не нужна, нужна только грамотная расстановка объектов. Просто схема: эффективная и эргономичная. "По ...Интерьеры и Экстерьеры13 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется разработка дизайн-проекта 3d квартиры ) Имеется предварительный вариант в 3dsmax и архикад Необходима доработка деталей Оплата после выполнения Пожалуйста, указывайте ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть план помещения магазина, надо сделать его объемным и наложить 15 готовых фотографий. Интересует цена и срок.Интерьеры и Экстерьеры17 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо составить дизайн проект с полным комплектом чертежей по ванной. Сейчас ванная и туалет раздельные, необходимо продумать вариант объединения. Необходим дизайнер с опытом работы. Если проект понравится и сотрудничество пройдет успешно, то исполнителю будет предложен ...Интерьеры и Экстерьеры16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $17
Здравствуйте! Нужно сделать изображение торгового ряда-островка в торговом центре. Объем около 2-3 страниц. Титульная страница, логотип, текст не нужны. Только изображение объекта с 2-3 ракурсов и схематическое изображение сверху.Интерьеры и Экстерьерынет заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, В нашей студии появилась горящая вакансия для моделлера Sketchup Рабочие процессы: 1. Создание архитектурных моделей по чертежам, либо наброскам/макетам 2. Построение моделей по фотографиям ...Интерьеры и Экстерьеры7 заявокЗакрыт11 лет назад