Сделать 3д модели коттеджей (10 штук)

Здравствуйте

Нужно сделать 3д модели коттеджей по образцам. Есть картинки и чертежи (см вложение). Точного соответствия размеров не нужно. Можно делать прямо по фотографии. Ракурс тоже нужен такой же как на фото-образце. Сделать рендер 1300 на 1300 пикс. Можно делать только сторону коттеджа, которая обращена к зрителю, так как в итоге нужна просто фотография. Всего 10 домиков.

Оплата 2000 р. за все.

спасибо