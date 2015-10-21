Сделать высококачественные рендеры

Ищу конструктора мебели для подготовки документация (деталировка, список фурнитуры и тд). Суть проекта в оформлении стен офисного пространства панелями из ЛДСП(125 кв.м.) Вам предоставляется дизайн проект (пример во вложении) и планировки с обмерами. Работа удаленная,финальный бюджет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для визуализации возможностей натяжных потолков и осветительных систем, необходимо сделать рендеры с соответствующими правками.
Задача подробно расписана в файле.
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