В примерах, то что есть у конкурента. Задача - сделать свои модели в таком же стиле. Сколько это будет стоить, в перерасчету на 1 экспозицию? Входные данные будут - точные размеры и материал, ...
SketchUp: сделать простой 3D макет по 2D планировке
Нужно отрисовать планировку квартиры из 2D в 3D в SketchUp или другой программе в 4 этапа:
1) Отрисовать планировку комнаты в линиях, как в прилагаемом файле "1 этап 01.skp".
В этом файле - предыдущая версия планировки комнаты, вот его скрин http://joxi.ru/dp274pytNpEKA7
Можно продолжить работу в этом же файле.
Новая планировка - файл "Планировка.png". Макет в .cdr вышлю исполнителю.
Макет разворотов по стенам будут чуть позже.
В отдельных слоях нарисовать диван собранный и разобранный, занавес сдвинутый и раздвинутый.
2) Отрисовать планировки остальной части квартиры так же в линиях.
3) Добавление цвета и, возможно, материалов.
4) Визуализация.
Для каждого этапа прошу указать: стоимость, сроки, этапы оплаты?
Способ оплаты - на Ваш выбор.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $300Интерьеры и Экстерьеры13 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть планы БТИ, необходима 3D модель с обозначенной перепланировкой.Интерьеры и Экстерьеры32 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $30
Сделать 3D модель стенда в 3D MAX (она есть сделанная в Archicad 15) с прилегающим углом помещения, в который мотнируется стенд. Изготовить модель светильника (она есть в чертеже PDF) и разместить 6 штук разных цветовых ...Завершен10 лет назад
Необходимо собрать примерный эскиз оснащения выставочного павильона, натянуть пару текстур и сделать выноски с комментариями. размер 10*30 - необходимо обозначить схематично зоны установки выставочного оборудования - зон отдыха ...Интерьеры и Экстерьеры4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Добрый день, Самостоятельно делаю дизайн для своей квартиры. Хочу добавить в дизайн модель межкомнатного окна как на приложенных фотографиях (оригинальный проект http://realty.rbc.ru/articles/10/12/2014/562949993280166.shtml отсюда). Надо сделать соответствующую модель в формате Sweethome 3D ( ...Завершен10 лет назад
- $950
Идея Университет ИТМО хочет создать пространство для комфортного времяпрепровождения студентов, выпускников и партнеров Университета ИТМО. В качестве базы для такого пространства была выбрана достаточно большая лестница, которая проходит через 5 этажей. ...Интерьеры и Экстерьеры11 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток, коллеги! Открывается новое кафе, нужен дизайн интерьера. Нужен исполнитель с портфолио, желательно схожим по тематике - интерьер общепита (кафе, ректораны...) Жду предложений.Интерьеры и Экстерьеры11 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим полный дизайн квартиры в таунхаусе, 215м (весь комплект рабочих чертежей, 3D визуализация) Заведены в дом: центральное водоснабжение, газ, электричество. Этажность: цокольный, 1-ый, мансарда. В данный момент квартира ...Интерьеры и Экстерьеры19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $60
Добрый день, Заявка без претензии на дизайн. Нужно подобрать обои и цвет пола. Возможно какие то декор элементы. Ванную и туалет не нужно трогать, кухню только цвет обоев. ...Интерьеры и Экстерьеры7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $70
Требуется разработать дизайн маникюрной стоки, нейл бара для торгового центра. Итак, что требуется: Необходимо предусмотреть 4 места для оказания услуг маникюра и покрыти в формате бара. Это должно напоминать барную стойку с ...Закрыт10 лет назад