SketchUp: сделать простой 3D макет по 2D планировке

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Закрыт11 заявок269 просмотров

Нужно отрисовать планировку квартиры из 2D в 3D в SketchUp или другой программе в 4 этапа:

1) Отрисовать планировку комнаты в линиях, как в прилагаемом файле "1 этап 01.skp".

В этом файле - предыдущая версия планировки комнаты, вот его скрин http://joxi.ru/dp274pytNpEKA7

Можно продолжить работу в этом же файле.

Новая планировка - файл "Планировка.png". Макет в .cdr вышлю исполнителю.

Макет разворотов по стенам будут чуть позже.

В отдельных слоях нарисовать диван собранный и разобранный, занавес сдвинутый и раздвинутый.

2) Отрисовать планировки остальной части квартиры так же в линиях.

3) Добавление цвета и, возможно, материалов.

4) Визуализация.

Для каждого этапа прошу указать: стоимость, сроки, этапы оплаты?

Способ оплаты - на Ваш выбор.

SketchUp
10 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

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