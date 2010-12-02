Для розничного магазина вышивки и вязания требуется разработать фирменный стиль, варианты интерьера, стили витрин, шкафчиков, вывески с названием, и другое. Проект состоит из нескольких этапов. 1- фирменный стиль, интерерный ...
Скомпоновать рисунок из имеющегося материала.
Для компоновки иллюстрации (рисунка) в шапку сайта нужен специалист по 3D точнее по программе Autodesk Revit Architecture. Есть архивы (файлы расширение *.rav) с готовым материалом из них нужно скомпоновать рисунок.
подробнее в тз.
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