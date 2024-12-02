Потрібен дизайнер-архітектор для розробки концепції та проектування дизайну квартири під генеральний ремонт. Необхідно створити стильний проект, 3D-моделування та технічну документацію для будівельників, включаючи витрати на матеріали та робочий час. Цікавлять практичні та економічні рішення для бюджетних ремонтів.
Создание визуалов для Instagram (интерьеры)
Ищем дизайнера для создания визуалов для Instagram, специализирующегося на интерьере. Обязательно наличие портфолио и указание цен. Пожалуйста, отправьте информацию в личные сообщения.
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