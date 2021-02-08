Требуется специалист по созданию дизайна интерьера для гостиничных номеров. Оплата строго по факту, ни каких предоплат и БС. Только работа на прямую, все обсуждается лично с выбранным исполнителем. Сумма тоже по договоренности.
Спроектировать светопрозрачную ограждающую конструкцию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Спроектировать светопрозрачную ограждающую конструкцию.
(Каркас - алюминиевая фасадная система со стеклопакетами. Крепление на металл и железобетонную основу)
1.Получить и проанализировать входящую информацию (чертежи КМ шахта лифта, геодезическая съемка металла и основания, фото, утвержденная 3D модель конструкции )
2.По утвержденной с заказчиком 3D модели составить заказную спецификацию материалов
(алюминиевая фасадная система)
3. Выдать технические условия на строительное основание
4. Подготовить окончательный внешний вид конструкции. Узлы на согласование
5. Подготовить задание на обработку и сборку конструкции (порезка в работу)
6. Заявка на стеклопакеты, расходные материала на монтаж (в соответствии с согласованными узлами)
7. Монтажная схема
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