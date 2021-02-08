Спроектировать светопрозрачную ограждающую конструкцию.

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрыт1 заявка312 просмотров
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Спроектировать светопрозрачную ограждающую конструкцию.

(Каркас - алюминиевая фасадная система со стеклопакетами. Крепление на металл и железобетонную основу) 

1.Получить и проанализировать входящую информацию (чертежи КМ шахта лифта, геодезическая съемка металла и основания, фото, утвержденная 3D модель конструкции )

2.По утвержденной с заказчиком 3D модели составить заказную спецификацию материалов 

(алюминиевая фасадная система)

3. Выдать технические условия на строительное основание

4. Подготовить окончательный внешний вид конструкции. Узлы на согласование

5. Подготовить задание на обработку и сборку конструкции (порезка в работу)

6. Заявка на стеклопакеты, расходные материала на монтаж (в соответствии с согласованными узлами)

7. Монтажная схема 

3 года назад
guest_16130775141714
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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