Технический дизайн квартиры 70 кв.м.

  1. Биржа фриланса
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Здравствуйте!

Требуется тех дизайн квартиры. Желательно с визуализацией финишного интерьера. Квартира сдается без внутренних перегородок. 

Пожелания к интерьеру: Колониальный стиль - синтез европейских традиций и восточной роскоши. 

6 лет назад
guest_15610223080831
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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