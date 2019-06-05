Чтобы была обшита солнечными панелями со всех сторон кроме крыши и входа, на крышу ветряк пристегивался (актуально для зимы) а внутри находилось такое (см. скрепку). Бытовка или контейнер должны быть с креплениями для ...
Технический дизайн квартиры 70 кв.м.
Здравствуйте!
Требуется тех дизайн квартиры. Желательно с визуализацией финишного интерьера. Квартира сдается без внутренних перегородок.
Пожелания к интерьеру: Колониальный стиль - синтез европейских традиций и восточной роскоши.
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